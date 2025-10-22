El América vence al Puebla y sube al segundo lugar del Apertura mexicano

El uruguayo Brian Rodríguez y Ramón Juárez convirtieron por las Águilas del entrenador brasileño Andre Jardine, luego de que el Puebla había tomado ventaja por intermedio del uruguayo Emiliano Gómez.

En el primer tiempo, América fue incapaz de hacerle daño al peor equipo del campeonato. En el segundo comenzó mejor pero en el minuto 52 Gómez aceptó una asistencia de Ricardo Marín y de zurda puso el 0-1.

Puebla se echó atrás en espera de una oportunidad para contragolpear. América no encontró como vulnerar a su rival hasta que en el 67 fue decretado un polémico penalti, anotado por Rodríguez.

La lucha continuó. Puebla, dirigido por el argentino Hernán Cristante, aguantó en la mitad de la cancha y parecía que podía rescatar el empate en la casa de su oponente. En el segundo minuto del tiempo añadido, Raúl Castillo fue expulsado, lo que finalmente aprovecharía el equipo de casa.

América se volcó al ataque y en el octavo minuto de adición aseguró el triunfo con un gol de cabeza de Juárez a pase del francés Allain Saint-Maximin.

América subió al segundo lugar con 9 victorias, 3 empates, 2 derrotas y 30 puntos, 1 menos que el líder Toluca.