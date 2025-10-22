El Armani Milán y el esloveno Vlatko Cancar separan sus caminos

El jugador de 28 años sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda en 2023, durante un partido internacional con Eslovenia, que le apartaron de las pistas durante muchos meses, y que le han impedido rendir al cien por cien con el club italiano.

"Olimpia Milano y Vlatko Cancar han acordado rescindir su contrato actual. Olimpia agradece a Cancar su comportamiento ejemplar, su profesionalismo y su compromiso durante estas semanas, y espera verlo de vuelta en la cancha lo antes posible, completamente recuperado", reza el comunicado.

Una baja importante para el equipo entrenado por el italiano Ettore Messina, que este verano protagonizó un cruce de declaraciones con la estrella de la selección eslovena, Luka Doncic, después de que el Olimpia Milán se negase a ceder a Cancar y a su compañero Josh Nebo a la selección de Eslovenia para la disputa del Eurobasket 2025 -en la que alcanzó los cuartos de final y cayó ante Alemania, a la postre campeón-.

El equipo italiano se medirá, ya sin Cancar, al Valencia Basket este jueves en la sexta jornada de la Euroliga, competición en la que ocupa la decimotercera posición en la tabla, con un balance negativo de dos victorias y tres derrotas.

