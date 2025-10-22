El Athletic sale con los Williams y cinco cambios

Bilbao (España), 22 oct (EFE).- Los hermanos Nico e Iñaki Williams son titulares en el partido de este miércoles del Athletic Club en San Mamés ante el Qarabag FK azerbaiyano, un choque ante la revelación de la Liga de Campeones en el que Ernesto Valverde introduce cinco cambios respecto al once que jugó el domingo en Elche.