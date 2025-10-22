Fútbol Internacional

El Athletic sale con los Williams y cinco cambios

Bilbao (España), 22 oct (EFE).- Los hermanos Nico e Iñaki Williams son titulares en el partido de este miércoles del Athletic Club en San Mamés ante el Qarabag FK azerbaiyano, un choque ante la revelación de la Liga de Campeones en el que Ernesto Valverde introduce cinco cambios respecto al once que jugó el domingo en Elche.

Por EFE
22 de octubre de 2025 - 12:50
Además de esas dos en ataque, las otras tres novedades en el once rojiblanco son las de Andoni Gorosabel en el lateral derecho, Aitor Paredes en el centro de la defensa y Alejandro Rego en el centro del campo. Por lo que arrancan el encuentro en el banquillo titulares en el Martínez Valero como Jesús Areso, Dani Vivián, Iñigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer y Robert Navarro.

Así, el Athletic sale al choque de la tercera jornada de la Fase de Liga de la máxima competición continental con Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri; Jauregizar, Rego; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.