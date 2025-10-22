El Athletic sale con los Williams y cinco cambios

Además de esas dos en ataque, las otras tres novedades en el once rojiblanco son las de Andoni Gorosabel en el lateral derecho, Aitor Paredes en el centro de la defensa y Alejandro Rego en el centro del campo. Por lo que arrancan el encuentro en el banquillo titulares en el Martínez Valero como Jesús Areso, Dani Vivián, Iñigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer y Robert Navarro.
Así, el Athletic sale al choque de la tercera jornada de la Fase de Liga de la máxima competición continental con Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri; Jauregizar, Rego; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.