El español Sergio Canales vuelve a marcar en victoria del Monterrey sobre el Juárez FC

Canales, quien antes de este duelo marcó en la novena jornada en el empate de 2-2 ante el América, llegó a siete dianas, a tres de igualar al portugués Paulinho, del campeón Toluca, el máximo goleador del campeonato.

Además del ex jugador del Real Betis, Gerardo Arteaga, Germán Berterame y Joaquín Moxica convirtieron por los Rayados del entrenador español Domenec Torrent, tercero en la clasificación con 30 puntos, a uno del líder Toluca.

El guardameta Luis Cárdenas, con un autogol, y el brasileño Madson descontaron para Juárez, noveno clasificado, entre los equipos que estarán en la repesca, luego de las 17 jornadas de la fase regular.

En el minuto 8, el Monterrey abrió el marcador, cuando el argentino Lucas Ocampos, por derecha, cruzó un servicio que Arteaga cabeceó para el 1-0.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al 38, Canales recortó a su marcador y cerca de la media luna sacó un zurdazo que entró por el poste izquierdo de la portería defendida por Sebastián Jurado, para el 2-0.

En la segunda mitad, el Juárez tardó en reaccionar y los Rayados aprovecharon para asegurar la victoria.

Al 56, el español Óliver Torres le filtró un pase a Berterame, quien desde la izquierda pisó el área para definir con un tiro raso el 3-0.

En un contragolpe, Moxica aprovechó un rebote en el área para lograr el 4-0 al 78 y tres minutos después, un autogol del arquero Luis Cárdenas decretó el 4-1.

Cuando parecía un cómodo triunfo del Monterrey, un error defensivo le permitió a Madson concretar el 4-2 final al 90+1.

La decimocuarta jornada comenzó antes con el triunfo del América 2-1 sobre el Puebla, y los empates de1-1 entre el Necaxa y el Cruz Azul y de 2-2 entre el Mazatlán FC y el Santos Laguna.

Los partidos concluirán este miércoles con los duelos Querétaro-Guadalajara, Pachuca-Tigres UANL, Atlas-León, Tijuana-Toluca y Pumas UNAM-San Luis.