El Rayo espera prolongar su racha en Gotemburgo

El equipo madrileño ha viajado hasta Gotemburgo para disputar su primer partido como visitante de la fase de grupos de la Liga Conferencia. El anterior desplazamiento, en la ronda previa, fue a la ciudad húngara de Szeged para medirse al Neman Grodno bielorruso, al que venció por la mínima.

El Rayo afronta este duelo en un buen momento deportivo ya que en la Liga española ha logrado remontar el vuelo tras ganar a domicilio de forma consecutiva a Real Sociedad y Levante y situarse en mitad de tabla y en la Liga Conferencia en su debut consiguió vencer 2-0 al Shkendija, de Macedonia del Norte.

Para este partido, Iñigo Pérez cuenta con las bajas de los lesionados Abdul Mumin y Luiz Felipe, a los que se unen el central senegalés Nobel Mendy y el delantero angoleño Randy Nteka.

El once titular que presentará el técnico español podría tener como principal referencia ofensiva a Sergio Camello, que volvería al once tras dos partidos sin jugar por sanción para sustituir al brasileño Alemao, que aún no se ha estrenado a nivel goleador este curso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La principal duda reside en saber quién ocupará la mediapunta, si Jorge de Frutos, que se encuentra en estado de gracia y ya suma cinco goles esta temporada, o el argentino Oscar Trejo, el capitán en la sombra, que ya jugó de inicio ante el Shkendija a sus 37 años y ante el Neman Grodno.

El Rayo no estará solo en Gotemburgo. Hasta la ciudad sueca se han desplazado unos cuatrocientos seguidores desde Madrid para animar al equipo.

Enfrente, como anfitrión, el Hacken, noveno clasificado de la Liga sueca tras la disputa de 27 partidos y que en la primera jornada de la Liga Conferencia empató sin goles (0-0) frente al Shelbourne Football Club irlandés. En la actualidad encadena cuatro partidos oficiales sin perder (2 victorias y 2 empates).

Los defensas rayistas tendrán que estar atentos al joven delantero ugandés John Paul Dembe, que marcó tres goles en la fase de clasificación de la competición y es, junto con el internacional tunecino Amor Layouni, el principal peligro ofensivo del Hacken.

En el cuerpo técnico que dirige como entrenador Jens Gustafsson hay un español, Luis Anula, que ejerce como preparador físico.

Hacken: Linde; Lindberg, Lode, Helander, Lundqvist; Andersen, Gustafson; Svanback, Rygaard, Al-Saed; Dembe.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Vertrouwd, Lejeune, Chavarría; Pathé Ciss, Unai López; Isi, De Frutos o Trejo, Álvaro; Camello.

Estadio: Bravida Arena, de Gotemburgo (Suecia).