Emelec y Cuenca Juniors van a semifinales de la Copa Ecuador por un cupo a la Libertadores

Guayaquil (Ecuador), 22 oct (EFE).- Emelec derrotó este miércoles por 0-2 a Guayaquil City en definición por penaltis y junto a Cuenca Juniors pasaron a las semifinales de la Copa Ecuador, cuyo campeón obtendrá un cupo a la Copa Libertadores de 2026.