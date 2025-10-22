Frimpong, lesionado en el minuto 17

El internacional neerlandés, titular en el esquema de Arne Slot en la visita al conjunto alemán, se detuvo con el balón para pedir la interrupción del encuentro. Se quedó sentado sobre el césped, ya consciente de que su sustitución era inevitable, y abandonó el campo por su propio pie. Fue cambiado por Conor Bradley.

Frimpong, fichado este verano por el Liverpool procedente del Bayer Leverkusen, ya se perdió cuatro encuentros entre su equipo y su selección entre finales de agosto y mediados de septiembre, también por una dolencia en los isquiotibiales.