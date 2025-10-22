Fútbol Internacional

Frimpong, lesionado en el minuto 17

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- Jeremie Frimpong, lateral del Liverpool, volvió a lesionarse este miércoles, aparentemente en los isquiotibiales, en el minuto 17 del partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones contra el Eintracht.

Por EFE
22 de octubre de 2025 - 16:30
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2368

El internacional neerlandés, titular en el esquema de Arne Slot en la visita al conjunto alemán, se detuvo con el balón para pedir la interrupción del encuentro. Se quedó sentado sobre el césped, ya consciente de que su sustitución era inevitable, y abandonó el campo por su propio pie. Fue cambiado por Conor Bradley.

Frimpong, fichado este verano por el Liverpool procedente del Bayer Leverkusen, ya se perdió cuatro encuentros entre su equipo y su selección entre finales de agosto y mediados de septiembre, también por una dolencia en los isquiotibiales.