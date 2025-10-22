Marc Guiu se reivindica en su primera titularidad

El español se convirtió momentáneamente en el jugador más joven del club inglés en anotar en un partido de Liga de Campeones con 19 años y 291 días tras su gol en el minuto 18 superando a Reece James que marcó también contra el conjunto neerlandés en noviembre de 2019, cuando tenía 19 años y 332 días. No obstante, apenas 28 minutos después fue superado por el brasileño Estevao (18 años y 181 días).

Guiu estuvo activo durante toda la primera parte y tuvo la primera ocasión en el minuto 13 tras un buen desmarque que le dejó mano a mano con el portero, pero no pudo batir a Remko Pasveer.

Cinco minutos después, con la expulsión de Kenneth Taylor, el Chelsea botó una falta que Wesley Fofana remató de cabeza al punto de penalti donde el español, libre de marca, anotó el primer tanto demostrando su idilio con la máxima competición del fútbol europeo, ya que también anotó en su estreno con la camiseta del Barcelona cuando tenía 17 años en la derrota ante el Antwerp (3-2) en diciembre de 2023.

Con este tanto, el de Granollers suma siete goles en diez partidos europeos con el Chelsea con los seis tantos que consiguió la temporada pasada con el cuadro inglés en la Liga Conferencia, que le sirvieron para ser el tercer máximo goleador de la competición y para ayudar a su equipo a alzarse con el título.

El delantero, que en un primer momento fue cedido al Sunderland, volvió al club londinense por la lesión de Liam Delap, que ha estado dos meses de baja, jugó sus primeros minutos de la temporada el 4 de octubre, cuando entró en el minuto 73 en el duelo contra el Liverpool y volvió a disputar 45 minutos este sábado ante el Nottingham Forest.

"Confiamos en Marc y lo hicimos el año pasado cuando jugaba la Liga Conferencia. Le dimos algunos partidos de la Premier League. Demostramos en el pasado que contamos con él. Ahora está de nuevo con nosotros y va a jugar, seguro", expresó el técnico Enzo Maresca en la previa del encuentro.

El Chelsea jugará este sábado ante el Sunderland donde el español se reencontrará con el equipo donde apenas jugó 115 minutos en tres partidos y firmó un gol en la Copa de la Liga inglesa ante el Huddersfield.