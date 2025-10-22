Mendy vuelve 179 días después a una convocatoria en la que no está Trent

Madrid, 22 oct (EFE).- El francés Ferland Mendy forma parte de la convocatoria de Xabi Alonso para el partido ante el Juventus de Turín de este miércoles, 179 días después de la lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego, mientras que el inglés Trent Alexander-Arnold no llega a tiempo.