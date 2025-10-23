0-1. El AEK Larnaca de Idiakez sorprende al Palace

Un gol de Riad Bajic, tras un error garrafal del defensa Jaydee Canvot, propició la derrota de los de Oliver Glasner en la Liga Conferencia y mantiene el pleno de triunfos de los chipriotas, que golearon al AZ Alkmaar en la última fecha y se llevaron también los tres puntos este jueves de Londres.

Después de que Jean-Philippe Mateta se topara con el larguero en la primera parte, el AEK Larnaca se adelantó para sorpresa de todo el mundo en Selhurst Park ya en la segunda mitad.

El Palace, que no reservó nada para este encuentro, trató de sacar la pelota jugada desde atrás y Dean Henderson, el portero, salió del área para entregarle el balón a Canvot, que se equivocó en el pase.

Le regaló el esférico a Marcus Rohden, que abrió a Bajic dentro del área y este clavó la pelota en la escuadra. Un golazo que silenció al sur de Londres.

Los de Glasner las tuvieron para empatar, en una internada de Daniel Muñoz, en un cabezazo desviado de Eddie Nketiah, una patada al aire del propio Nketiah en boca de gol y un centro al que no llegó Mateta, pero los de Idiakez aguantaron e infligen la primera derrota de la temporada en Europa al Palace, que suma tres puntos tras dos partidos.

El AEK Larnaca se queda segundo, con seis puntos, los mismos que el líder, el Fiorentina, que tiene la misma diferencia de goles.