2-0. El Friburgo encadena su segunda victoria consecutiva

Dos dinámicas radicalmente opuestas que apenas tardaron veinte minutos en plasmarse en el marcador, el tiempo que necesitó el conjunto alemán para adelantarse con un gol del japonés Yuito Suzuki.

Pero si el internacional nipón, que llegó este verano al Friburgo procedente del Brondby danés, dejó clara su capacidad de llegada al área rival, el italiano Vincenzo Grifo refrendó en el último minuto de la primera mitad su fama como lanzador de faltas.

El centrocampista del Friburgo firmó el que a la postre sería el definitivo 2-0 con un sensacional libre directo en el que superó a la barrera y al portero visitantes con un preciso toque con la pierna derecha.

Dos goles que convirtieron la segunda parte en un trámite para el conjunto alemán, lo que permitió al Utrecht gozar de alguna que otra ocasión, la más clara en un remate del marfileño Sebastien Haller, aunque sin que los neerlandeses pusieran en riesgo la victoria del Friburgo.

