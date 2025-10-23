Aficionados Europeos celebran que el sentido común y las reglas del juego han prevalecido

Madrid, 23 oct (EFE).- El colectivo de aficionados europeos, "Football Supporters Europe" (FSE), aseguró que "el sentido común y las reglas del juego han prevalecido" para la cancelación del partido de LaLiga en Miami y pidió a la Serie A italiana que haga lo correcto y retire su petición de que el Milán-Como se juegue en Australia.