El campeón Toluca empata ante Tijuana y se mantiene en la cima del Apertura

Los Diablos Rojos, que son dirigidos por el argentino Antonio Mohamed, tienen 32 puntos, con los que dominan la clasificación a tres fechas del final de la fase regular.

Tijuana, que tiene como entrenador al uruguayo Sebastián Abreu, llegó a 21 unidades que lo ubican en la sexta posición, límite de los equipos que clasifican de manera directa a la liguilla.

Los equipos que terminen entre el séptimo y décimo puesto deben jugar una repesca para obtener a los otros dos conjuntos que completarán la fase final.

En otro juego, el Atlas se impuso 2-0 al León, en el que juega el colombiano James Rodríguez, con un doblete del serbio Uros Durdevic, uno de sus tantos fue de penalti.

El Atlas acumula 16 unidades en la undécima posición; León, que ha tenido un mal certamen, es decimosexto con 12 puntos.

Y San Luis, décimo lugar con 16 puntos, venció 0-1 a Pumas UNAM con gol del francés Sébastien Salles-Lamonge.

Pumas se quedó con 14 unidades en la duodécima posición.

Más temprano Tigres UANL, del argentino Ángel Correa, superó 1-2 al Pachuca.

El resultado puso a los felinos en el cuarto lugar con 29 unidades; Pachuca quedó séptimo con 21 puntos.

También este miércoles el Querétaro sorprendió con su triunfo 1-0 sobre el Guadalajara, que es entrenado por el argentino Gabriel Milito.

La decimocuarta jornada arrancó el martes con una buena actuación del uruguayo Brian Rodríguez, quien marcó un gol de penalti en la victoria 2-1 del América sobre el Puebla, último lugar del torneo.

Las Águilas se ubican en el segundo puesto del Apertura con 30 unidades.

En otro partido, el Monterrey, en el que actúa el español Sergio Ramos, se impuso 4-2 a Juárez FC, triunfo que le permitió ubicarse en el tercer escalón de la clasificación con 30 puntos.

El Cruz Azul visitó al Necaxa para igualar 1-1 y el Mazatlán empató 2-2 contra Santos Laguna.