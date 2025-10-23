El Rijeka-Sparta Praga se interrumpe por inundaciones y fuertes vientos
Redacción Deportes, 23 oct (EFE).- El encuentro de Liga Conferencia que disputan este jueves el Rijeka croata y el Sparta Praga checo quedó interrumpido en el minuto 10 debido a las condiciones meteorológicas de lluvia intensa y fuertes vientos que provocaron inundaciones en el Stadion HNK Rijeka.
Por EFE
23 de octubre de 2025 - 14:50
El colegiado inglés Robert Jones tuvo que detener el partido con 0-0 en el marcador, con el gol anulado al equipo local como único acontecimiento hasta el momento.
El devenir del partido, en forma de aplazamiento o suspensión, se conocerá próximamente en función de la decisión que tome la UEFA.