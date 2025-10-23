El Sevilla de Almeyda, prueba muy exigente en Anoeta

Con Sergio Francisco, en entredicho y un bagaje impropio para un equipo al que se presupone pelear por entrar en competiciones europea, los donostiarras afrontan el choque después de sumar solo una victoria, pese a haber generado juego como para llevar más puntos de los que tienen.

Mañana tendrán una oportunidad de volver a sumar tres puntos ante su gente, pero contra el Sevilla, que ganó en Anoeta el pasado curso en un horrible encuentro de los txuri urdin (0-1).

Sergio Francisco no podrá contar con los lesionados Orri Óskarsson, Iñaki Rupérez y Take Kubo, este último por unas molestias que arrastra en el tobillo izquierdo desde hace más de un mes. El nipón se resintió en el entrenamiento previo al partido de Vigo, y será el segundo encuentro consecutivo que se perderá.

Como alternativa principal surge la figura de Gonçalo Guedes, asistente en el gol de Soler en el empate de Balaídos, y que se postula a ocupar el carril diestro.

Otra opción podría ser un rombo con cuatro centrocampistas, algo que podría suceder con Yangel Herrera ya recuperado. El joven central Jon Martín también está recuperado y podría entrar en el once en detrimento de Caleta-Car.

El técnico de Irun ha facilitado una convocatoria de 25 futbolistas en la que figuran Aritz Elustondo, recuperado tras superar un proceso febril, y Sadiq Umar, descarte en la pasada jornada. En todo caso, Sergio Francisco tendrá que hacer dos descartes.

Sea como fuere, es un partido crucial tanto para la Real como el propio Sergio Francisco, que en caso de perder, podría ver peligrar su puesto. Todo ello, en vísperas del debut copero en Negreira y del derbi ante el Athletic, también en Anoeta.

El Sevilla llega a San Sebastián después de que el Mallorca le bajara el pasado sábado de la nube (1-3) en la que el equipo del argentino Matías Almeyda se había instalado tras su contundente triunfo frente al Barcelona (4-1) y que ese brillante resultado lo uniera a la victoria anterior ante el Rayo Vallecano (0-1).

La formación hispalense recibió un baño de realidad, de la que advirtió antes de la cita el preparador argentino, quien posteriormente a la derrota frente a los baleares también lo reconoció, con lo que el trabajo de esta semana ha ido encaminado a reconducir la situación.

El pasado sábado, además, salieron dos jugadores importantes lesionados, ya que el central César Azpilicueta y el centrocampista francés Batista Mendy eran titulares fijos para Almeyda y ahora son bajas para este viaje, al que tampoco llega, una semana más, el central galo Tanguy Nianzou, que debería ser uno de los indispensables en la defensa pero que sigue en proceso de recuperación de una dolencia muscular.

Sí vuelve el mediapunta Alfon González, de baja en las últimas cuatro jornadas por un esguince de tobillo que se produjo en el partido en el campo del Alavés.

El medio Joan Jordán, por su parte, trabaja con el grupo desde hace un par de semanas, después de que fuera operado el pasado 15 de julio de una hernia discal, pero en estos días ha pasado por un proceso gripal y el propio entrenador anunció este jueves en su comparecencia de prensa que aún necesita tiempo para recuperar el ritmo.

Con estos condicionantes afronta el Sevilla su quinta salida del campeonato, en las que tiene uno grandes números, ya que después de iniciar LaLiga con una derrota en Bilbao ante el Athletic (3-2), en un partido que estuvo cerca de puntuar, después venció en Girona (0-2), en Vitoria (1-2) y en Vallecas (0-1).

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Yangel Herrera, Soler; Guedes, Barrenetxea y Oyarzabal.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Fábio Cardoso, Marcao, Suazo; Agoumé, Sow, Gudelj; Alexis Sánchez, Rubén Vargas; e Isaac Romero.

Puestos: Real Sociedad (18º, 6 puntos); Sevilla FC (9º, 13 puntos).

El dato: El Sevilla es el tercer equipo que más goles ha marcado esta temporada (16), mientras que la Real es tercera por la cola (8).

Sergio Francisco: "Anoeta va a ser clave para ganar al Sevilla"

Matías Almeyda: "La Real Sociedad tiene menos puntos de los que debería".

Bajas: Orri Óskarsson, Iñaki Rupérez y Take Kubo por lesión (Real Sociedad). Nianzou, Azpilicueta y Batista Mendy (lesionados) y Joan Jordán (en proceso de recuperar nivel de competición).

Apercibidos: Igor Zubeldia (Real Sociedad). Peque y Agoumé (Real Sociedad).