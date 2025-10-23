Marsiglia dice que Linda Caicedo tiene sobrecarga, pero "no es grave" y estará ante Perú

La selección femenina se prepara en Medellín y durante los entrenamientos Caicedo "ha respondido bien" de cara al partido en el estadio Atanasio Girardot.

"Sabemos que viene cargada, pero sí la voy a tener en cuenta, ya sea como titular o para un recambio. Dependiendo de cómo se sienta hoy, tomaremos la decisión de si inicia o va al banco", declaró.

Caicedo fue figura de la Copa América de 2022, cuya final perdió Colombia ante Brasil en una tanda de penaltis, y en las últimas semanas ha jugado muchos partidos en poco tiempo.

"La hemos venido tratando y llevando de menos a más", dijo.

En cuanto al partido con la Bicolor en la primera jornada de la Liga de Naciones, Marsiglia advirtió sobre los progresos del rival y anticipó que será un partido "mano a mano".

"Vamos a salir a proponer un juego muy ofensivo. Sabemos que Perú viene en un alza importante. Siento que es uno de los mejores Perú en la historia del fútbol femenino", sostuvo.

Definió a las próximas rivales como un "gran equipo".

Tras el partido contra Perú en Medellín, las Cafeteras visitarán a a la Tri ecuatoriana.

"El objetivo y la consigna es ir al Mundial. Ya logramos un paso importante clasificando a los Olímpicos, pero queremos todo", apuntó el entrenador, quien lamentó la ausencia de la delantera del Chelsea Mayra Ramírez.

Sobre la ausencia de la centrocampista Catalina Usme, explicó que fue una decisión técnica, pero matizó que las puertas de la selección no están cerradas.

"Quisimos ver un recambio en la parte ofensiva. Apostarle a esa juventud que viene marcando diferencia en sus clubes, que tiene proceso en las selecciones sub-17 y sub-20", argumentó.

Marsiglia reconoció que al no estar Brasil, clasificado como país sede del Mundial, Colombia pasa a ser "referente", pero "eso no hace que perdamos el foco. Hay selecciones muy importantes como Argentina, Venezuela y Paraguay, que también vienen creciendo enormemente".