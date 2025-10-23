Pedro, con fractura en el antebrazo, duda de Flamengo contra Racing

Pedro, que en la actual temporada disputa con el uruguayo Giorgian de Arrascaeta el título de mayor anotador del brasileño Flamengo, sufrió un golpe en un choque con el argentino Santiago Sosa al comienzo del segundo tiempo y tuvo que ser sustituido veinte minutos después debido a fuertes dolores.

El delantero fue sometido a exámenes en la madrugada de este jueves, tras abandonar el estadio Maracaná de Río de Janeiro, que constataron la fractura.

El futbolista fue diagnosticado con una “fractura sin desvío en el cúbito” del antebrazo derecho, según un comunicado del club, el más popular de Brasil.

Flamengo informó en la nota que Pedro será sometido a exámenes más detallados este mismo jueves para definir el tratamiento y el plan de recuperación, pero no aclaró si el atacante será baja para los próximos partidos.

Fuentes del equipo médico del club carioca citadas por la prensa dijeron que la fractura no requiere una cirugía y que puede tratarse con la inmovilización del antebrazo.

Las mismas fuentes dijeron que evaluarán día a día la eficacia de la inmovilización en el tratamiento de la lesión para determinar, dependiendo de esa evolución, si Pedro podrá regresar a los entrenamientos y a si estará en condiciones para los próximos partidos.

Flamengo visitará el próximo domingo al Fortaleza por el Brasileirão y tiene previsto viajar a Argentina el martes, en vísperas del partido de vuelta por las semifinales de la Libertadores.

Tras su victoria en el Maracaná por 1-0. con gol en los minutos finales del colombiano Jorge Carrascal, el equipo carioca puede garantizar su cupo en la final del torneo continental con un empate en Avellaneda o con una victoria por cualquier marcador. El duelo será el miércoles en el Cilindro, a las 21:30.

Pese a que el técnico de Flamengo, Filipe Luis, lo mantuvo como suplente en un largo periodo, Pedro se ha consolidado en los últimos partidos como uno de los principales hombres de ataque del equipo.

Pedro fue decisivo en la victoria del pasado domingo que permitió al conjunto carioca alcanzar al Palmeiras en la cima de la clasificación de la Liga. En los últimos días el propio Filipe Luis defendió que se le convoque a la selección brasileña. EFE