Raúl: "Lamine Yamal está rompiendo muchas barreras"

Raúl, que disputó 741 partidos oficiales con el Real Madrid entre 1994 y 2010, analizó el clásico liguero que disputará su exequipo el próximo 26 de octubre frente al Barcelona.

"Creo que da un poco lo mismo cómo se llegue, un clásico es un partido siempre especial. Creo que el Real Madrid, al jugar en casa y estar con su afición es un poco más favorito, pero se va a encontrar un gran equipo enfrente", dijo Raúl, que destacó del equipo rival al joven Lamine Yamal, que, a sus 18 años, está marcando diferencias con el Barcelona.

"Es un gran jugador, está rompiendo muchas barreras, y dentro del terreno de juego está haciendo cosas que muy pocos han hecho. Es muy joven y ahora tiene que consolidar todo eso que está haciendo. Creo que puede ser un jugador muy importante para su club ahora mismo y también para la selección española", confesó Raúl, que participó en el Desafío Nacex, un torneo de pádel solidario a beneficio de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar.

El exdelantero del Real Madrid fue preguntado por el belga Thibaut Courtois, dueño de la portería blanca desde 2018 y al que evitó comparar con Iker Casillas.

"Casillas es Casillas, es un mito del Real Madrid, y Courtouis lo está haciendo muy bien, está haciendo grandes cosas y el tiempo pondrá cada uno en su lugar", concluyó.