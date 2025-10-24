Almeyda: "Los errores nos condicionan demasiado"

“Ha habido dos partidos: uno en la primera mitad que ha sido muy parejo en el que la balanza ha caído de su lado, y una segunda mitad en el que hemos sido algo mejores”, ha comentado el técnico argentino tras la quinta derrota del curso para los hispalenses.

El sudamericano ha lamentado los goles encajados, ambos de Oyarzabal, y ha señalado que el equipo hace “demasiados errores” durante los partidos. “Nos resbalamos, fallamos pases… no hemos estado acertados”.

Eso sí, tiene claro que el Sevilla ha sido “superior en el segundo tiempo”, pero no les ha dado para tener “acciones claras” y empatar el partido.

En cuanto a la acción del penalti que ha supuesto el 1-0, Almeyda ha comentado que prefiere “no opinar” porque no le gusta hablar de los árbitros.

