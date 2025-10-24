Árbitros de Chile y Colombia en la Libertadores

El organismo, cuya sede está en la ciudad paraguaya de Luque, informó en un comunicado que el juez chileno Piero Maza, asistido por sus compatriotas Claudio Urrutia y José Retamal, estará a cargo del enfrentamiento entre Racing y Flamengo el próximo miércoles 29 de octubre, a las 21:30, hora paraguaya, en el Cilindro de Avellaneda.

El juez colombiano Wilmar Roldán, con el apoyo de sus connacionales Jhon Gallego y David Fuentes, dirigirá el duelo entre Palmeiras y Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito, que se jugará en el Allianz Parque, de São Paulo, el jueves 30, a las 21:30.

En los partidos de ida, Flamengo venció por 1-0 al Racing y LDU goleó por 3-0 al Palmeiras. La Conmebol, que ha previsto la final del certamen para el 29 de noviembre en Lima, anunció hace unos días que premiará con 24 millones de dólares al ganador de ese partido y con siete millones al subcampeón. EFE

