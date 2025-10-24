Duelo de rachas en San Mamés

Al Athletic, la importante victoria de este miércoles en 'La Catedral' frente al Qarabag en la Liga de Campeones (con remontada incluida), le ha cambiado la cara.

Fue un 3-1 espléndido, tras verse por debajo en el marcador desde el primer minuto y lograr la remontada con tres golazos: dos de Gorka Guruzeta y uno de Robert Navarro.

El doblete de Guru -a quien ya se le puede volver a llamar Gurugol por los tres goles que suma en los tres partidos de la Liga de Campeones- le valió para ser nominado por la UEFA como jugador de la jornada y entrar en el once ideal de la tercera fecha de la fase de grupos de la máxima competición continental.

Premios merecidos por sus tantos y una brillante actuación, en la que dispuso de más oportunidades para marcar y fue elegido MVP del partido, reflejando el momento de felicidad de un Athletic que no terminaba de encontrar el juego ni el acierto de temporadas anteriores.

Para mantener esa racha, no obstante, Valverde tendrá que refrescar el equipo, ya que en situaciones similares -con menos de tres días completos de descanso y tres partidos en apenas seis días- suele rotar de inicio a medio equipo.

Por ello, junto a Unai Simón, en principio el único fijo, se espera el regreso al once de habituales como Jesús Areso en el lateral derecho, Dani Vivian en el centro de la defensa, Iñigo Ruiz de Galarreta en el centro del campo y Álex Berenguer y/o Robert Navarro en ataque.

De los dos delanteros, al menos uno será titular, ya que el miércoles Iñaki Williams sufrió una lesión muscular que le mantendrá varias semanas de baja.

En cambio, podrían comenzar en el banquillo para evitar un exceso de carga Aymeric Laporte, Yuri Berchiche y Mikel Jauregizar. Oihan Sancet y Guruzeta, titulares en los dos últimos encuentros -el último, el 0-0 en Elche-, podrían repetir en el once, al igual que Nico Williams, quien también apunta a ser de la partida.

El Getafe, tras acumular cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria (derrotas ante Barcelona, Osasuna y Real Madrid y empates contra Alavés y Levante), necesita volver a la senda de la victoria cuanto antes para evitar mirar más de cerca la zona de descenso.

El equipo de José Bordalás se ha desinflado después de un inicio brillante de Liga con tres victorias en las cuatro primeras jornadas. En algunas ocasiones, se ha diluido entre la espesura de su juego y falta de ideas, pero en otras, como en sus dos últimos duelos contra Osasuna y Real Madrid, mereció marcadores más justos.

En ambos casos, como mínimo, mereció empatar. Sobre todo en Pamplona, donde encajó el gol de la derrota (2-1) en el tiempo añadido y no sirvió de nada una primera parte excelsa en la que bailó al conjunto navarro.

Tal vez, la derrota contra el Real Madrid dolió más por las circunstancias. El Getafe estaba vivo con un empate sin goles y el duelo controlado a falta de trece minutos cuando todo se torció con la expulsión de Allan Nyom por derribar a Vinícius sin balón. El brasileño revolucionó el choque desde su ingreso en el campo, desquició a los jugadores del Getafe y Mbappé remató la faena con el gol de la victoria.

Para Bordalás, toda esa historia y los encontronazos que tuvieron con Vinícius sus jugadores y él mismo, ya han quedado atrás. El técnico del Getafe no mira al pasado. Sólo al presente y éste pasa por San Mamés, donde el cuadro madrileño ha conseguido cuatro victorias y ocho empates en sus veinte visitas.

El técnico alicantino intentará guiar a sus jugadores hacia la consecución de tres puntos clave para recuperar confianza e incluso alcanzar en la clasificación al Athletic, que apenas suma tres más que su rival de este sábado.

No podrá contar con los sancionados Nyom y Álex Sancris (también expulsado ante el Real Madrid) y será duda el central Abdel Abqar, que no pudo jugar la pasada jornada por unas molestias físicas. Quien no estará seguro por lesión será el lateral izquierdo David Cordón Mancha 'Davinchi', operado este martes de un menisco y ausente de los terrenos de juego un tiempo aún indeterminado.

Bordalás probablemente plantee un sistema conservador con tres centrales (Domingos Duarte, Djené Dakonam y Juan Iglesias o Abqar) con dos laterales largos como Kiko Femenía y Diego Rico y con Adrián Liso y Borja Mayoral -que volvería a un once tras su suplencia contra el Real Madrid-, como puntas de lanza para intentar firmar una victoria de prestigio en San Mamés.

Athletic: Unai Simón; Areso, Vivián, Paredes, Lekue; Galarreta, Rego; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Duarte, Juan Iglesias, Diego Rico; Milla, Arambarri, Mario Martin; Liso y Borja Mayoral.

Árbitro: pendiente de asignación.

Hora: 18:30-----------------------------------------------------------------

- Clasificación: Athletic (8º, 14 puntos); Getafe (12º, 11 puntos).

- El dato: con 36 goles en Liga, Borja Mayoral está a un solo tanto de igualar los 37 de Manu del Moral y de Jaime Mata, máximos anotadores históricos del conjunto azulón. Además, los cuatro últimos encuentros que disputaron ambos equipos en San Mamés, acabaron en empate.

. José Bordalás (Getafe): "No se vive de sensaciones, se vive de resultados".

. Ernesto Valverde (Athletic), feliz tras la primera victoria en 'Champions' ante el Qarabag: "Hemos marcado buenos goles y le dimos la vuelta a un marcador adverso en Champions, que no es fácil".

- Bajas: Iñaki Williams, Beñat Prados y Unai Egiluz (lesión) y Yeray Álvarez (dopaje) en el Athletic; Álex Sancris y Allan Nyom (sanción) y Davinchi (lesión) por parte del Getafe.

- Dudas: Abdel Abqar, en el Getafe (lesión).