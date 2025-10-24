El Nantes se reencuentra con la victoria casi dos meses después

Todo un varapalo para el conjunto parisino que ya la semana pasada encajó igualmente un tanto en los primeros minutos en la derrota (2-1) que encajó en su visita al campo del Lens.

Pero los de Stepane Gilli pareció que no estaban dispuestos a sufrir un nuevo tropiezo y trece minutos después, en el quince, lograron igualar la contienda (1-1) con un tanto del defensa argelino Samir Chergui.

Sin embargo, la practicidad del Nantes acabó imponiéndose y los visitantes acabaron por llevarse los tres puntos que les permiten alejarse de los puestos de descenso con un gran gol del delentero Matthis Abline, que estableció a los treinta y ocho minutos el definitivo 1-2.