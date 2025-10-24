Fútbol Internacional

El paraguayo Alderete, baja ante el Chelsea

Londres, 24 oct (EFE).- El paraguayo Omar Alderete, del Sunderland, es baja para el partido de este sábado ante el Chelsea por el protocolo de conmociones cerebrales tras sufrir un golpe en el partido del pasado fin de semana ante el Wolves.

Por EFE
24 de octubre de 2025 - 08:45
"Omar está bajo protocolos de conmoción cerebral con evaluaciones diarias, por lo que seguiremos monitoreando su progreso durante esta semana y la próxima para ver si puede estar disponible para enfrentarse al Everton", dijo el técnico francés Régis Le Bris.

El defensa, que llegó este verano al club inglés procedente del Gefate, está siendo un fijo en el esquema de Le Bris aportando incluso un gol y una asistencia para que el equipo, recién ascendido a Premier League, ocupe la séptima posición.

El que sí estará disponible es Reinildo Mandava, ex del Atlético de Madrid, que cumplió una sanción de tres partidos por la roja en el encuentro ante Aston Villa por una agresión.