Empiezan los 'playoffs' de la MLS con Messi renovado para el Inter Miami

El encuentro se celebra un día después de que el Inter Miami informara este jueves, mediante un vídeo de Messi sentado en una mesa firmando un acuerdo y con la frase ‘He's home’ (Está en casa), que el astro argentino renovó su contrato con el club hasta 2028.

Roberto y Jackie, quienes han venido con su hijo, igual que todos los aficionados que se van congregando, para ver a Messi tras la buena noticia para los hinchas del Inter Miami, están “felices, porque lo tenemos acá”, y esperan “que realmente aguante los tres años que dijo y disfrutarlo ahora en el nuevo estadio.

Para ellos, la figura de Messi “cambió la vibra de la gente, no solo del Inter Miami o la MLS, sino que Messi es la figura más grande del fútbol y tenerlo aquí en la Liga de los Estados Unidos es increíble”, explicó Roberto.

“La visibilidad ha aumentado mucho más y le da mucho valor a lo que es la Liga y la MLS aquí en EE.UU.”, añadió Jackie sobre Messi, cuya llegada trajo a grandes estrellas como “Jordi Alba, Busquets, Suárez y veamos qué más viene”.

Esta misma semana, el delantero del Inter Miami, de 38 años, fue elegido como mejor jugador del mes de octubre en la MLS, tras anotar cinco goles y cinco asistencias en tres partidos, además de ser el máximo artillero de la temporada regular, con 29 goles y 19 asistencias.

Los ‘playoffs’ son la última oportunidad de los hombres del técnico argentino, Javier Mascherano, para levantar un título esta temporada, pues cayeron en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la final de la Leagues Cup, y tampoco consiguieron la Supporters’ Shield, que se la llevó el Philadelphia Union, el equipo del Este con más puntos en la temporada regular.

El Inter Miami se clasificó en tercera posición de la Conferencia Este en la temporada regular y se enfrentará al Nashville, sexto clasificado, en una serie al mejor de tres partidos en el que ‘Las Garzas’ contarán con ventaja de campo.

Su anterior encuentro, el pasado sábado, fue para ambos el último partido de la temporada regular, con tripleta de Messi en casa contra el Nashville, a quien ganaron por 5-2.

“Es un juego difícil, obviamente con el Nashville siempre se pone duro en algún momento, pero ganamos 100%”, aseguró Roberto.

Este fin de semana se disputarán los encuentros entre el Philadelphia y el Chicago Fire, entre el Whitecaps y el FC Dallas, y entre el San Diego FC y el Timbers, todos domingo.