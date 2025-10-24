Iniesta: "El Clásico va más allá de cualquier comentario, es lo más grande que hay"

"Comentarios los hay de todos los lados, de un sitio y de otro. El Clásico va más allá de cualquier comentario o jugador, de cualquier presidente o directivo. Lo importante es el fútbol, los jugadores que habrá ahí. El Clásico es el partido más grande que hay", ha afirmado Iniesta tras participar junto a Ricky Rubio en el segundo Congreso Internacional de Comunicación en Salud del Hospital Vall d'Hebron.

El exjugador ha salido así al paso de las preguntas sobre las recientes palabras de Lamine Yamal, que en un encuentro distendido con el creador de contenido Ibai Llanos -ambos presiden dos equipos de la 'Kings League' que se enfrentarán este viernes-, comparó al Real Madrid y al conjunto de Ibai Llanos al decir que "roban y se quejan".

El delantero del Barça también recordó al realizador de directos, aficionado del equipo blanco, que el curso pasado ya marcó dos goles en la victoria azulgrana (0-4) en LaLiga EA Sports en el Santiago Bernabéu.

Ajeno a toda polémica, Iniesta ha insistido este viernes en que "habrá vaciles para calentar el partido, pero esto son cosas externas y lo que realmente importa es lo que pasará durante los 90 minutos". "Entiendo que es un comentario para añadir un poco de picante, pero más allá de eso, será un partido espectacular", ha añadido.

El exfutbolista ha evitado opinar sobre si Lamine Yamal debería actuar diferente fuera del campo: "Todos tenemos nuestra vida. No me gusta dar consejos, sobre todo cuando no estoy dentro. Si estuviese en el equipo, seguramente podría hablar con más criterio. Si el club cree que algo no lo hace bien, son cosas que hablan internamente".

Iniesta ha valorado que el Barça acudirá este domingo a Madrid en "un momento muy bien" y "con mucha confianza", aunque ha remarcado que "más allá de como llegue cada uno, los Clásicos son siempre diferentes", pues se trata de un partido "especial".

Asimismo, el exjugador ha evitado las comparaciones entre él y el barcelonista Pedro González 'Pedri' -"Pedri es Pedri. Está haciendo su camino", ha remarcado-, pero sí ha valorado que el canario es "el jugador más diferencial" a día de hoy.

Por último, Iniesta ha repetido que le gustaría "volver en algún momento" al Barça, aunque ha matizado que "se tienen que dar muchas circunstancias" y no sabe "si se darán o no".