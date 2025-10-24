Jueces de Uruguay y Venezuela en la Sudamericana

La Conmebol, con sede en la ciudad paraguaya de Luque, nombró al juez uruguayo Esteban Ostojich y a sus compatriotas Nicolás Tarán y Martín Soppi para arbitrar el partido entre el Atlético Mineiro y el ecuatoriano Independiente del Valle, el próximo martes 28 de octubre, a las 21:30. El partido se disputará en el estadio Arena MRV, en la ciudad Belo Horizonte.

El árbitro venezolano Alexis Herrera, asistido por sus connacionales Lubín Torrealba y Alberto Ponte, dirigirá el duelo entre el Lanús argentino y la Universidad de Chile, el jueves 30, a las 19:00. El estadio Ciudad de Lanús será la sede del duelo.

En los partidos de ida, el Independiente del Valle y Atlético Mineiro empataron 1-1, y la U. de Chile y Lanús, igualaron 2-2. La Conmebol anunció la semana pasada que el campeón de la Copa Sudamericana 2025 recibirá un premio de 6,5 millones de dólares en la final prevista para el 22 de noviembre en Asunción, y el subcampeón se embolsará dos millones. EFE

