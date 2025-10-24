La selección colombiana jugará un amistoso contra Australia en EE.UU. en noviembre

Inicialmente, la Selección tenía previsto enfrentar a Nigeria; sin embargo, por razones ajenas a la Federación Colombiana de Fútbol, dicho encuentro no podrá llevarse a cabo, anunció este viernes la institución en un comunicado.

El amistoso contra Australia se disputará el 18 de noviembre en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos.

El compromiso forma parte del plan de trabajo diseñado por el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, quien afina detalles en el proceso con miras al máximo reto del fútbol mundial.

Este encuentro es una oportunidad para observar jugadores, consolidar ideas de juego y mantener el ritmo internacional frente a un rival exigente.

El pasado 14 de octubre, Colombia igualó 0-0 con Canadá en un partido amistoso jugado en el Sports Illustrated Stadium de la localidad estadounidense de Harrison (Nueva Jersey).

Además, dos días antes, la selección derrotó en el AT&T Stadium de Arlington (Texas) a México por un contundente 4-0, con dianas de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lema y Johan Carbonero.

La Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Se iniciará el 11 de junio con su partido en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y el nuevo campeón se conocerá el 19 de julio.