Liam Delap apunta al Barcelona

"Liam participó ayer en el entrenamiento por primera vez, pero no estará disponible para el encuentro de mañana ante el Sunderland, pero sí para el del miércoles ante los Wolves de Carabao Cup", dijo este viernes el técnico Enzo Maresca en la rueda de prensa previa al duelo.

El británico se lesionó el pasado 30 de agosto ante el Fulham y tuvo que ser sustituido a los 14 minutos. Para cubrir su baja el club londinense decidió cancelar la cesión del español Marc Guiu al Sunderland y repescarlo.

El de Granollers fue titular en Liga de Campeones ante el Ajax el pasado miércoles y consiguió su primer gol con los 'blues' en la victoria por 5-1.