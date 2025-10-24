Maresca no descarta que Marc Guiu salga cedido en invierno

"Estamos en octubre. No lo sé porque en el fútbol las cosas pueden cambiar muy rápido, para todos; para los jugadores, para los entrenadores y para todos. Es muy difícil de decir", dijo el italiano en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Sunderland.

El de jugador de Granollers (Barcelona) aprovechó su primera titularidad de la temporada y consiguió su primer gol con los 'blues' en la victoria por 5-1 ante el Ajax el pasado martes.

"Marc es un nueva que es físicamente muy fuerte y estamos todos los días con él para ayudarlo. Puede mejorar y hacer las cosas mejor. No me gustó como estaba entrenando cuando llegó, pero cambió y tuvo su oportunidad. Desde que hablé con él está trabajando muy bien", afirmó.

"Como ya he dicho muchas veces, él va a tener minutos. Sabemos que Joao -Pedro- puede jugar como un nueve o como diez. En ambas posiciones creo que es muy bueno, pero cuando tiene otro nueve a su lado juega mejor", completó.

