Mundial Femenino Sub 17: Paraguay, por el puntaje perfecto

Este duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo F, entre dos equipos que ya tienen asegurado su pase a octavos de final, se disputará en el Campo 3 de la Academia de Fútbol Mohammed VI en Rabat (16:00, por GEN y FIFATV).

Liderados por una impresionante Claudia Martínez, Paraguay viene de superar por 4-1 a Nueva Zelanda. Antes, las albirrojitas vencieron por 2-1 a Zambia.

Paraguay está obligado a ganar este sábado a las asiáticas para asegurar el primer lugar del grupo, ya que Japón tiene ventaja en saldo de goles. Los gigantes de la AFC pueden conformarse con un empate para terminar primeros.

* Octavos de final (miércoles 29). Si Paraguay es 1°, enfrentará al 2° del Grupo E (Colombia, Costa de Marfil o Corea). Si es 2°, chocará con México (2° del Grupo B).

Resultados del viernes:

* Grupo A: Brasil 3- Italia 4; Costa Rica 1-Marruecos 3. Posiciones: Italia 9, Brasil 4, Marruecos 3, Costa Rica 1.

* Grupo B: México 1-Camerún 0; Países Bajos 0-Corea del Norte 5. Posiciones: Norcorea 9, México 6, Países Bajos 3, Camerún 0.

* Grupo C: Ecuador 0-China 4; Noruega 0-Estados Unidos 5. Posiciones: Estados Unidos 9, China 6, Ecuador 3, Noruega 0.

Partidos para este sábado:

* Grupo E: 10:00 Costa de Marfil-España; 10:00 Colombia-Corea del Sur. Posiciones: España 6, Colombia 3, Costa de Marfil 1, Corea del Sur 1.

* Grupo D: 13:00 Samoa-Nigeria; 13:00 Canadá-Francia. Posiciones: Canadá 6, Francia 6, Nigeria 0, Samoa 0.

* Grupo F: 16:00 Paraguay-Japón; 16:00 Nueva Zelanda-Zambia. Posiciones: Japón 6, Paraguay 6,

Los octavos de final:

Avanzan a los octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

-Martes 28 de octubre:

12:30 Brasil vs. China

12:30 Estados Unidos vs. Tercero de ABF

16:00 Corea del Norte vs. Tercero de ACD

16:00 Italia vs. Tercero de CDE

-Miércoles 29 de octubre:

12:30 1° del Grupo E vs. 2° del D

12:30 México vs. 2° del F

16:00 1° del D vs. Tercero de BEF

16:00 1° del F vs. 2° del E