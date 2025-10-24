Palestino gana y Coquimbo enfrenta su primera opción de ser campeón anticipado

El cuadro árabe volvió al triunfo luego de tres derrotas consecutivas y llegó a 42 enteros para ubicarse en la sexta posición en puestos que dan acceso a la Copa Sudamericana, mientas que Everton está decimosegundo con 22 puntos.

Los piratas están en una racha de doce victorias y al campeonato le restan solo seis fechas para el final, por lo que buscarán acercarse un paso más a la corona en su visita de este domingo ante el tercero O’Higgins con 44 unidades.

Los aurinegros podrían adelantar el festejo este fin de semana, para ello necesitan ganar en Rancagua para llegar a 62 puntos y que en el clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile del domingo, en el Claro Arena de los cruzados, haya un empate.

Los laicos, que vienen de empatar en la semifinal 2-2 ante el argentino Lanús por la Copa Sudamericana, tienen un partido menos en la liga chilena que no les serviría para alcanzar al líder en caso de concretarse estos resultados.

La Católica lleva seis triunfos consecutivos, y desde que inauguró su nuevo estadio, no ha perdido en tres partidos, y defiende su opción de volver a la Copa Libertadores en 2026 ocupando ahora la segunda plaza que da acceso directo.

La U de Chile está enfocada en la Sudamericana, ante la posibilidad de volver a jugar una final de la Copa que ya ganó en 2011, en la temporada en la que regresó al plano internacional tras tres años sin competir.

La fecha 25 tendrá este sábado los duelos entre La Serena, decimocuarto a un punto de la zona de descenso, y el cuarto Audax Italiano que tiene 43 unidades y pelea por un cupo en la fase previa de Libertadores, además de Huachipato que en el noveno lugar recibe al colista Deportes Iquique, último con 14 puntos.

Cobresal, que está séptimo con 38 unidades y ocupa la última plaza que da acceso a la Sudamericana del próximo año, recibe a Unión Española que batalla en el decimoquinto puesto por abandonar la franja de descenso.

También el domingo, jugarán el undécimo Unión La Calera, con 26 enteros, y el décimo Ñublense con 30.

La jornada finaliza el lunes con Colo Colo, octavo con 34 puntos, enfrentando al decimotercero Deportes Limache, con la desesperación por ingresar a la zona de torneos internacionales para salvar una decepcionante campaña en su centenario.