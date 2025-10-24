Pulso por el liderato entre Palmeiras y Flamengo con un ojo puesto en la Libertadores

Ambos equipos están empatados en los más alto de la clasificación con 61 puntos, cuando les faltan apenas diez partidos para el final del campeonato.

El primero en entrar en escena será el 'Fla', que el sábado jugará a domicilio frente a un Fortaleza que lucha por escapar de la zona de descenso a la segunda división.

Los dirigidos por Filipe Luís aún saborean la victoria in extremis en la ida de las 'semis' de la Libertadores frente a Racing Club, al que derrotaron gracias al solitario tanto del atacante colombiano Jorge Carrascal en el minuto 88.

La vuelta será el próximo miércoles en Avellaneda. Entre medias, un largo viaje a Fortaleza. Y el principal problema para el conjunto carioca, además del cansancio acumulado, es la baja de su 9 titular.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pedro se rompió el antebrazo contra los argentinos y no estará el sábado. El ecuatoriano Gonzalo Plata podría sustituirlo, una vez que el atacante Bruno Henrique dijo no sentirse cómodo en la posición de delantero centro puro.

Más difícil todavía lo tendrá el Palmeiras, que el domingo recibe en casa al Cruzeiro, tercer clasificado y a tan solo cinco puntos de los líderes, aunque con un partido más.

El conjunto del portugués Abel Ferreira también está con un ojo puesto en la Libertadores. El jueves, se llevó un revolcón en la cancha del LDU de Quito, donde perdió por un sorprendente 3-0 en la ida de las 'semis.

La eliminatoria se resolverá el próximo jueves en el Allianz Parque de São Paulo.

Pero antes de buscar una nueva remontada épica se jugará el liderato del Brasileirão ante el Cruzeiro, el partido más atractivo de la trigésima jornada.

Será un duelo de altura también entre dos de los máximos goleadores del torneo: Kaio Jorge, con 15 goles y quien previsiblemente volverá tras cumplir un partido de sanción, y Vitor Roque, autor de 13 tantos.

El cuadro verdiblanco viene además presionado después de su derrota en la anterior fecha precisamente contra el Flamengo (3-2), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En el apartado de bajas, el centrocampista Allan cumplirá un partido de sanción que tenía pendiente, mientras que el central paraguayo Gustavo Gómez y el lateral uruguayo Joaquín Piquerez podrían ser castigados tras sus críticas al arbitraje del Maracaná.

Ya en la parte baja de la tabla, Atlético Mineiro y Santos siguen en apuros para mantenerse en la máxima categoría del fútbol brasileño.

Los dos perdieron en la pasada jornada ante Corinthians y Vitória, respectivamente. La victoria de este último en el estadio de Vila Belmiro hizo que alcanzara en puntos al Santos, que ahora marca la zona de descenso con 31 puntos.

El equipo que hizo célebre a Pelé se medirá el domingo a Botafogo, último campeón de Liga y Libertadores, en Río de Janeiro. Por su parte, el Mineiro, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, abrirá la jornada el sábado como local contra el Ceará.

La escuadra albinegra también está en medio de una semana decisiva, pues el próximo martes se jugará ante su afición un boleto para la final de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle, después de empatar 1-1 en Ecuador.

.Sábado: Atlético Mineiro-Ceará, Vitória-Corinthians, Fluminense-Internacional, Sport Recife-Mirassol, Fortaleza-Flamengo y São Paulo-Bahía.

.Domingo: Botafogo-Santos, Gremio-Juventude, Bragantino-Vasco da Gama y Palmeiras-Cruzeiro.