Roma y Lazio, camisetas vacías

La capital de Italia no tiene patrocinador en el 'calcio'. Curioso. El Lazio, de hecho, no cuenta con publicidad en su camiseta desde 2023. Y el Roma, cuyo contrato con Riyadh Season terminó en junio de 2025, busca ahora paliar esa pérdida para volver a facturar.

Ambos disputaron en septiembre un derbi un tanto especial. El de las camisetas vacías. Un derbi de Roma sin patrocinadores. Para muchos, un privilegio que recuerda un fútbol más antiguo. Para otros, un síntoma de la pérdida de poder del 'calcio'.

Incluso los equipos con menos nombre, con menos peso, obtienen ingresos. El Pisa, recién ascendido, unos 700.000 por temporada con su acuerdo con Cetilar, según los datos de 'Calcio e Finanza'. La Serie A no es la Premier, donde los acuerdos son más elevados. Pero los patrocinios en la camiseta siguen siendo una parte fundamental de la economía de un club.

Particularmente difícil es la situación del Lazio. El equipo que preside Claudio Lotito no pudo fichar en verano. Tuvo el mercado bloqueado. ¿El motivo? No cumplía tres parámetros (índice de liquidez, endeudamiento y costes laborales extendidos) del reglamento económico de la Federación Italiana de Fútbol.

La solución para desbloquear la situación pasaba, entre otras cosas, por percibir ingresos de nuevos patrocinadores. Pero, por el momento, aunque trabaja en ello, no pudo cerrar ningún acuerdo. Y empezó la temporada sin un solo fichaje, con el riesgo incluso de dimisión de Maurizio Sarri, que no conocía la situación cuando firmó.

"No pretendo menospreciar el valor de nuestra marca solo por tener un patrocinador: además del valor económico, también debe haber un valor moral", dejó claro Lotito ya en 2013.

Más extraño es, quizá, el caso del Roma. Porque es un club reconocido casi como una marca global. Adidas hace sus camisetas. Totti como símbolo todavía vivo de un club que ha jugado dos finales europeas en los últimos tres años, ganando incluso una de ellas.

Muy famosa es su camiseta de 2023 con la inscripción SPQR en el centro de la camiseta. La siglas de 'Senatus PopulusQue Romanus'. El Senado y el Pueblo Romano. Uno de los lemas más famosos del Imperio Romano. Acuñó esas letras como si fuera su patrocinador después de rescindir el contrato con Digitabits, que no saldó un pago pendiente.

No ingresó dinero por publicidad en ese caso. Pero las ventas se dispararon. Al Lazio no le gustó esa solución. Porque son siglas mundiales. Y el Roma se apoderó de ellas.

Después llegó el acuerdo con Riyadh Season, patrocinador oficial hasta junio de 2025. Contrato que tampoco satisfizo demasiado en Roma. La capital de Arabia Saudita compitió con Roma para acoger la Expo 2030. Y ganó. Ahora busca una nueva marca para facturar.

Más allá de la situación de Roma y Lazio, entre todos los acuerdos de patrocinio en Serie A hay algunos casos particulares que implican a la propia directiva del club. Reinversión de capital.

Por ejemplo, la 'Juve' lleva en la camiseta Jeep desde 2012. Una empresa automovilística que pertenece a 'Exor', el consorcio propietario también del club turinés.

Algo parecido pasa con la 'Fiore', que luce Mediacom. Una empresa de telecomunicación que es propiedad de Rocco Comisso, dueño del club.

Bolonia y Sassuolo, de igual manera, publicitan productos o servicios propiedad de los dueños del mismo club. Los boloñeses, Saputo, empresa de productos lácteos propiedad de Joey Saputo, mandatario del Bolonia. Y los 'neroverdi', Mapei, compañía de construcción de la familia Squinzi, que tiene el control del Sassuolo.