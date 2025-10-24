Sarabia: “El Espanyol es un equipo convencido, con energía y fuerte”

El técnico vasco indicó que el Elche deberá realizar “un muy buen partido” para superar al conjunto catalán y destacó la labor que está realizando su entrenador, Manolo González.

“El fútbol es de los futbolistas, pero al entrenador le doy mucha importancia. Manolo tiene muchísima influencia y ha hecho un grandísimo trabajo desde el ascenso”, señaló Sarabia, quien confió en que se vea un gran partido “en un estadio brutal”.

Sarabia valoró también de forma positiva la adaptación de los refuerzos del Espanyol, del que destacó que “tiene muchos recursos y las ideas claras”. “Es un equipo valiente, por eso está donde está”, apostilló.

“Seguramente no era esperado que los dos equipos estuviéramos ahí arriba y tan bien”, comentó el preparador del Elche, que afirmó que el objetivo de sus jugadores es “seguir creciendo” tras haber aprendido de los dos últimos encuentros, en los que no lograron la victoria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El equipo está cada vez más fuerte y convencido”, afirmó el vizcaíno, que subrayó la relevancia de contar de nuevo tras la sanción con el austríaco Affengruber, al que definió como “uno de los jugadores más importantes del equipo”.

El entrenador dijo desconocer cuál puede ser el techo de su equipo y pidió a sus jugadores “mentalidad, fuerza y convicción” para intentar lograr la primera victoria del curso a domicilio.

“Estamos en la búsqueda del equilibrio y de ser un equipo completo, que es lo que necesitamos para rendir bien en esta categoría”, apuntó el técnico, quien aseguró no temer que se puedan repetir los insultos contra Rafa Mir en un campo visitante.

“Tenemos que tratar las cosas con naturalidad, sin dejarnos influir por lo de fuera, pero sí con cierta inteligencia en algunas cosas”, explicó Sarabia.