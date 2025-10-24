Un espectacular gol de Grull permite al Werder Bremen atisbar los puestos europeos

El atacante austríaco, que ya marco la pasada semana ante el Heidenheim, volvió a dar muestras a los setenta y dos minutos del inmenso talento que atesora en su pierna izquierda con un impresionante remate.

Tras recibir el balón en carrera por la banda derecha Grull se hizo hueco en el interior del área con secos recortes que el jugador del Werder Bremen culminó con un potente y preciso disparo.

Un gol que dejó en nada las buenas sensaciones que había dejado el Union Berlín en una primera parte en al que los visitantes dispusieron de más y mejores ocasiones, aunque sin acierto.

Falta de pegada que contrastó con la contundencia de Marco Grull y de un Werder Bremen que acentuó su línea ascendente como atestiguan las tres jornadas consecutivas -dos victorias y un empate- que acumula sin conocer la derrota.

