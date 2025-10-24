Fútbol Internacional

Un espectacular gol de Grull permite al Werder Bremen atisbar los puestos europeos

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El Werder Bremen prolongó su escalada en la clasificación, en la que los de Horst Steffen son séptimos, y ya atisba los puestos europeos tras imponerse este viernes por 1-0 al Union Berlín con un espectacular gol de Marco Grull.

Por EFE
24 de octubre de 2025 - 17:35
El atacante austríaco, que ya marco la pasada semana ante el Heidenheim, volvió a dar muestras a los setenta y dos minutos del inmenso talento que atesora en su pierna izquierda con un impresionante remate.

Tras recibir el balón en carrera por la banda derecha Grull se hizo hueco en el interior del área con secos recortes que el jugador del Werder Bremen culminó con un potente y preciso disparo.

Un gol que dejó en nada las buenas sensaciones que había dejado el Union Berlín en una primera parte en al que los visitantes dispusieron de más y mejores ocasiones, aunque sin acierto.

Falta de pegada que contrastó con la contundencia de Marco Grull y de un Werder Bremen que acentuó su línea ascendente como atestiguan las tres jornadas consecutivas -dos victorias y un empate- que acumula sin conocer la derrota.

