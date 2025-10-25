Fútbol Internacional

0-3. Achraf reconduce al PSG

El ritmo decayó a la vez que el Brest, afectado por la pérdida del penalti. Los cambios dejaron sin velocidad al choque aunque el cuadro local tuvo una en el último tramo para maquillar su derrota. Respondió el meta del PSG Lucas chevalier a un remate de Mama Balde.

Por EFE
25 de octubre de 2025 - 14:05
El PSG redondeó su victoria en la última acción del partido con el gol de Desire Doue a pase de Warren Zaire Emeri.

0 - Brest: Radoslaw Majecki; Bradley Locko (Daouda Guindo, m.79), Soumaila Coulibaly, Michel Diaz, Kenny Lala; Joris Chotard, Hugo Magnetti (Hamidou Makalou, m.78); Pathe Mboup (Mama Balde,m.8), Romain del Castillo (Luc Zogbe, m.93), Dina Ebimbe (Lucas Tousart, m.68); y Ludovic Ajorque.

3 - París Saint Germain: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi (Marquinhos,m.67), Illia Zabarnyi, William Pacho, Lucas Hernandez; Warren Zaire Emery, Vitinha, Kang In Lee (Ousmane Dembéle, m.67); Khvicha Kvaratskhelia (Desire Doue,m.70), Bradley Barcola (Gonçalo Ramos, m.79) y Senni Mayulu (Quentin Ndjantou, m.79).

Goles: 0-1, m.29: Achraf Hakimi; 0-2, m.39: Achraf Hakimi; 0-3, m.96: Desire Doue

Árbitro: Jeremie Pignard. Mostró tarjeta amarilla a Achraf Hakimi, del París Saint Germain y a Pathe Mboup, del Brest.

Incidencias: encuentro de la novena jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio Francis Le Ble de Brest ante unos 15.000 espectadores.