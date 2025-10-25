0-3. Achraf reconduce al PSG

El PSG redondeó su victoria en la última acción del partido con el gol de Desire Doue a pase de Warren Zaire Emeri.
0 - Brest: Radoslaw Majecki; Bradley Locko (Daouda Guindo, m.79), Soumaila Coulibaly, Michel Diaz, Kenny Lala; Joris Chotard, Hugo Magnetti (Hamidou Makalou, m.78); Pathe Mboup (Mama Balde,m.8), Romain del Castillo (Luc Zogbe, m.93), Dina Ebimbe (Lucas Tousart, m.68); y Ludovic Ajorque.
3 - París Saint Germain: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi (Marquinhos,m.67), Illia Zabarnyi, William Pacho, Lucas Hernandez; Warren Zaire Emery, Vitinha, Kang In Lee (Ousmane Dembéle, m.67); Khvicha Kvaratskhelia (Desire Doue,m.70), Bradley Barcola (Gonçalo Ramos, m.79) y Senni Mayulu (Quentin Ndjantou, m.79).
Goles: 0-1, m.29: Achraf Hakimi; 0-2, m.39: Achraf Hakimi; 0-3, m.96: Desire Doue
Árbitro: Jeremie Pignard. Mostró tarjeta amarilla a Achraf Hakimi, del París Saint Germain y a Pathe Mboup, del Brest.
Incidencias: encuentro de la novena jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio Francis Le Ble de Brest ante unos 15.000 espectadores.