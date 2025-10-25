Bellingham: "Estoy en mi mejor estado físico desde hace tiempo"

"Me siento muy bien y feliz. Por fin de vuelta en el campo. En los últimos partidos antes del parón y después contra el Getafe y la Juve, empecé a sentirme mejor, más cerca de mi nivel. Estoy fuerte y positivo, probablemente, en mi mejor estado físico desde hace tiempo", confesó en una entrevista con los medios del club blanco.

Jude se siente "listo para aportar y dar lo que haga falta" para que el Real Madrid se imponga al Barcelona en el clásico del Santiago Bernabéu. "Ojalá pueda seguir jugando bien, disfrutando y ganando”.

"Es probablemente uno de los partidos más grandes en el mundo. De niño los veía todos, crecí siguiendo estos encuentros. Ya me ha tocado disputar unos cuantos. He tenido momentos muy buenos y otros más complicados, pero es un partido increíble para jugar, sobre todo en casa, y tengo muchas ganas de que llegue".

Bellingham resaltó el ambiente especial que se siente en el terreno de juego siendo protagonista de un clásico.

"La atmósfera es increíble. Para un jugador no hay mejor escenario que el Bernabéu en un gran partido. Lo he vivido ya muchas veces, pero uno nunca se acostumbra. Cada vez que sales al campo se te eriza la piel: los tifos, los cánticos… sabes que estás ante una noche grande. Ojalá podamos corresponder a toda esa energía que la afición nos transmite", deseó.

Enfocando al desarrollo del partido, Jude señaló que es clave "la gestión del partido, del momento, de las emociones y de ciertos detalles que lo marcan todo", y demostró que tiene muy presentes los duelos ante el Barça del año pasado, con derrotas del Real Madrid en los cuatro clásicos.

"El año pasado, cuando nos vimos por detrás en el marcador en algunos encuentros, nos afectó demasiado y dejamos que el partido se nos escapara. Ahora se trata de mantenernos estables mentalmente durante los 90 minutos. Tácticamente sabemos cómo juegan ellos y cómo queremos jugar nosotros. Así que la clave está en manejar bien los nervios, la presión, la atmósfera. Estos detalles pueden marcar la diferencia", analizó.