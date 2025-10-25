El fútbol portugués reconoce a Roberto Martínez con una medalla al mérito deportivo

Martínez recibió el galardón durante la ceremonia de entrega de los premios Quinas de Ouro 2025, celebrada este sábado en la Ciudad del Fútbol, ubicada a las afueras de Lisboa, para reconocer "el trabajo, el valor y la contribución" al fútbol portugués de los premiados, indicó la FPF en un comunicado.

El seleccionador español llegó al cargo el 9 de enero de 2023 y tiene contrato hasta 2026.

Las categorías premiadas este sábado incluyeron, entre otros, mejor árbitro -Luís Godinho- y árbitra -Catarina Campos-; mejor entrenador -Rui Borges del Sporting- y entrenadora -Filipa Patão del Boston Legacy FC-; y mejor jugador -Francisco Trincão del Sporting- y jugadora -Andreia Faria del Al Nassr-.

También recibió postumamente la medalla de honor de la FPF Diogo Jota, exinternacional portugués que militó en los últimos años en el Liverpool, que falleció en un accidente de tráfico junto a su hermano, André Silva, en una carretera española este verano.

