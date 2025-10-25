El orden rayista frente al muro babazorro

El equipo madrileño encadena cuatro partidos oficiales (dos de Liga y dos de Liga Conferencia) sin perder y, a nivel de resultados, se encuentra en el mejor momento de la temporada, aunque hace dos días, en Gotemburgo (Suecia) ante el Hacken, disputó uno de los peores encuentros de la campaña. Se vio durante gran parte del tiempo superado por su rival y al final encontró el empate en el tiempo añadido de la segunda parte de penalti.

Para ese partido Iñigo Pérez, técnico del Rayo, efectuó nueve cambios en el once y tanta novedad quizá hizo que la fluidez en el juego no fuera la mejor, uniéndose a ello como hándicap también las malas condiciones atmosféricas con frío y lluvia.

Lo más probable es que frente al Alavés el once titular se parezca al que salió la pasada jornada liguera frente al Levante. En ese caso jugaría de central junto al francés Florian Lejeune el senegalés Nobel Mendy y en la mediapunta Jorge de Frutos, que esta temporada ya ha marcado cinco tantos.

La duda reside en el ataque, ya que tanto el brasileño Alemao, que en siete partidos y 363 minutos de juego aún no ha visto puerta, como Sergio Camello, disponible en Liga tras dos partidos sancionado, tienen opciones de salir de inicio.

Enfrente está el Alavés, que llega a Vallecas como el equipo menos goleado en las nueve primeras jornadas de Liga aunque solo ha ganado lejos de su estadio en San Mamés.

El argentino Eduardo Coudet tiene claro que no va a variar su planteamiento aunque juegue lejos de Mendizorroza y así lo intentará hacer en esta ocasión. Aunque viene de empatar a cero ante el Valencia, las sensaciones son muy buenas para poder llevarse un buen botín de Vallecas.

La confianza y la solidez defensiva del equipo, que destaca por su presión defensiva, ha colocado a Antonio Sivera como el ‘Zamora’ de la competición hasta el momento.

A pesar de que su mejor zaguero, Facundo Garcés, está sancionado por la FIFA, el equipo vasco ha ganado enteros en esa faceta, y en ataque Lucas Boyé se ha convertido en referente y Toni Martínez ha descubierto su hueco en la media punta de un ‘once titular’ que podría cambiar respecto al último choque, aunque la línea defensiva es intocable a estas alturas.

La superpoblación de talentosos jugadores en el centro del campo, podría provocar que Antonio Blanco o Pablo Ibáñez cedieran su puesto a Ander Guevara o Denis Suárez, mientras que Carlos Vicente y Carles Aleñá opositan para sacar del plantel titular a Abde Rebbach y Calebe Gonçalves, respectivamente.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarría; Pedro Díaz, Oscar Valentín; Fran Pérez, Unai López, De Frutos; Alemao o Camello.

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco, Ibáñez o Denis; Vicente, Rebbach o Aleñá, Toni Martínez; Lucas Boyé.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité catalán).

Puestos: Rayo (11º, 11 puntos; Alavés 10º, 12 puntos).

El dato: El Alavés el equipo menos goleado de LaLiga con ocho tantos encajados.

· Toni Martínez (Alavés): "No podemos levantar el pie del acelerador".

· Isi Palazón (Rayo): "Hay que aprender de los errores, lo que ha pasado en Europa no puede volver a ocurrir"

Bajas: Garcés (sanción FIFA).