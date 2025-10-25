Liverpool se hunde y el Sunderland de Alderete emerge

Los Reds, que al inicio de la séptima jornada eran líderes del campeonato, caen ahora a la 6ª posición con 15 puntos, a cuatro del líder Arsenal (19 puntos) , que recibe el domingo al Crystal Palace.

* Los paraguayos. Diego Gómez (Brighton) jugó desde el minuto 60 en la derrota 4-2 ante Manchester United. Omar Alderete (Sunderland) no jugó lesión en la agónica victoria 2-1 sobre Chelsea. Diego León (Man. United) jugó en la Sub 21.

Resultados y goleadores de la jornada:

* Newcastle 2-Fulham 1. Goles: 18’ Jacob Murphy, 90’ Bruno Guimarães (N); 56’ Saša Lukic (F). Ast: 52.152.

* Chelsea 1-Sunderland 2. Goles: 4’ Alejandro Garnacho (Ch); 22’ Wilson Isidor, 90+3’ Chemsdine Talbi (S).

* Manchester United 4- Brighton 2. Goles: 24’ Matheus Cunha, 34’ Casemiro, 61’ y 90+7’ Bryan Mbeumo (MU); 74’ Danny Welbeck, 90+2’ Charalampos Kostoulas (B).

* Brentford 3-Liverpool 2. Goles: 5’ Dango Ouattara, 45’ Kevin Schade, 60’ Igor Thiago, de penal (B); 45+5’ Milos Kerkez, 89’ Mo Salah (L). Ast: 17.214.

* Leeds 2-West Ham 0. Goles: 3’ Brenden Aaronson, 15’ Joe Rodon (L); 90’ Mateus Fernandes (WH). Ast: 36.788.

Domingo: 11:00 Bournemouth -Nottingham; 11:00 Arsenal-Crystal Palace; 11:00 Aston Villa-Manchester City; 11:00 Wolverhampton- Burnley; 13:30 Everton- Tottenham (ESPN2).

* Posiciones: Arsenal 19, Sunderland 17, Man. City 16, Man. United 16, Bournemouth 15, Liverpool 15, Tottenham 14, Chelsea 14.

El clásico Madrid-Barça

Las cuatro derrotas ante el Barcelona la pasada temporada todavía escuecen en el Real Madrid y, especialmente, al atacante Kylian Mbappé, que espera vivir este domingo (12:15, ESPN) su primera victoria en el Clásico de LaLiga española.

Resultados y programa de la 10ª jornada:

* Girona 3-Real Oviedo 3. Goles: 38’ Federico Viñas, de penal, 58’ Salomón Rondón, 90+7’ David Carmo (RO); 64’, 90’ Cristhian Stuani, ambos de penal, 83’ Azzedine Ounahi (G). Ast: 11.120.

* Espanyol 1-Elche 0. Gol: 47’ Carlos Romero (Esp). Ast: 30.820.

* Athletic Bilbao 0-Getafe 1. Gol: 75’ Borja Mayoral (G). Ast: 47.749.

* Valencia 0-Villarreal 2. Goles: 45’ Gerard Moreno, de penal, 57’ Santi Comesaña (Vil). Ast: 45.500.

* Real Sociedad 2- Sevilla 1. Goles: 19’ y 36’ Mikel Oyarzabal, el primero de penal (RS); 30’ Nemanja Gudelj (S). Ast: 30.965.

Domingo: 10:00 Mallorca - Levante; 12:15 Real Madrid - Barcelona (ESPN); 14:30 Osasuna - Celta (ESPN3); 17:00 Rayo - Alavés Lunes: 17:00 Betis - Atlético de Madrid.

* Posiciones: Real Madrid 24, Barcelona 22, Villarreal 20, Espanyol 18, Atlético Madrid 16, Betis 16, Elche 14, Athletic 14, Getafe 14, Sevilla 13.

Napoli toma el liderato en Italia

El Napoli recuperó el liderato en la Serie A gracias a su victoria (3-1) ante el Inter de Milán, que venía de siete victorias consecutivas entre todas las competiciones, este sábado en el choque más destacado de la 8ª fecha en Italia.

* Los paraguayos. Antonio Sanabria (Cremonese) jugó el primer tiempo en el empate 1-1 con Atalanta. Huego Cuenca (Genoa) está convocado para jugar este domingo contra el Torino.

Resultados y goleadores:

* Parma 0- Como 0.

* Udinese 3-Lecce 2. Goles: 16’ Jesper Karlström, 37’ Keinan Davis, 89’ Adam Buksa (U); 59’ Medon Berisha, 90+6’ Konan N’Dri (L).

* Napoli 3- Inter 1. Goles: 33’ Kevin de Bruyne, de penal, 54’ Scott McTominay, 66’ André-Frank Anguissa (N); 59’ Hakan Çalhanoglu, de penal (I).

* Cremonese 1-Atalanta 1. Goles: 78’ Jamie Vardy (C); 84’ Marco Brescianini (A).

* Milan 2-Pisa 2. Goles: 7’ Rafael Leão, 90+3’ Zachary Athekame (M); 60’ Juan Cuadrado, de penal, 86’ M’Bala Nzola (P).

Domingo: 08:30 Torino - Genoa (ESPN); 11:00 Sassuolo - Roma; 11:00 Hellas Verona - Cagliari; 14:00 Fiorentina - Bolonia; 16:45 Lazio - Juventus (ESPN2).

* Posiciones: Napoli 18, Milan 17, Roma 15, Inter 15, Bolonia 13, Como 13, Juventus 12, Atalanta 12, Udinese 12, Cremonese 11.

Bayern sigue en racha ganadora

El Bayern de Múnich tuvo que tirar de paciencia este sábado en la cancha del Borussia Mönchengladbach (0-3) para firmar su octava victoria en otras tantas fechas de la Bundesliga. Fue el 13º triunfo consecutivo del gigante bávaro entre todas las competiciones

Joshua Kimmich (64’), Raphael Guerreiro (69’) y Lennart Karl (80’) anotaron los goles. El M’gladbach sufrió la expulsión de Jens Castrop (19’) y falló un penal (Kevin Stöger, 75’).

* Resultados: Werder Bremen 1- Unión Berlín 0; B. Mönchengladbach 0- Bayern 3; Eintracht Frankfurt 2- St Pauli 0; Augsburgo 0- Leipzig 6; Hamburgo 0-Wolfsburgo 1; Hoffenheim 3-Heidenheim 1; Borussia Dortmund 1- Colonia 0.

Domingo: 11:30 Leverkusen - Friburgo (ESPN2); 13:30 Stuttgart - Maguncia

* Posiciones: Bayern 24, Leipzig 19, Dortmund 17, Stuttgart 15, Leverkusen 14, Eintracht 13, Hoffenheim 13, Colonia 11, Bremen 11, U. Berlín 10.