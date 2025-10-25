Mascherano: "Estábamos totalmente tranquilos de que Messi renovaría"

Aunque el club no comunicó la decisión hasta este jueves, el técnico argentino detalló que todo “hacía rato que estaba acordado”, pese al “ruido” que hay alrededor del astro argentino.

Mascherano añadió que “tenía sentido” firmar la continuación de Messi con el equipo antes de empezar los ‘playoffs’

Sobre el partido de hoy, el técnico dijo que “el equipo defensivamente estuvo muy sólido”, controlando “muy bien” a los jugadores del Nashville.

Mascherano alabó al rival, señalando que “tiene una forma y una manera de jugar que puede hacer mucho daño si no estás en bloque”.

Aun así, el argentino pensó que “hay un gran margen de mejora” y que para poder levantar un título esta temporada van a “necesitar de todos”.

Nashville acogerá el siguiente partido de la serie el próximo 1 de noviembre, el mismo campo en que hace una semana el Inter Miami ganó por 5-2.