Tremenda anotación de Diego León en su bautismo goleador con el United

El gol del defensor, surgido en la cantera de Cerro Porteño, fue el tercero de su equipo. Nació de una gran galopada iniciada desde su posición defensiva, exhibiendo sus dotes ofensivos, para con potencia para dejar en el camino a tres jugadores. Ya en las inmediaciones del área, un autopase le permitió eliminar a su último adversario y quedar cara a cara con el portero Luca Gunter, a quien superó con una precisa definición con su perfil menos hábil por debajo de las piernas del guardameta.

¡EL PRIMERO DEL PARAGUAYO! 🇵🇾



🦁 Diego León anotó su primer tanto vistiendo la casaca del Manchester United.



☝🏻 Fue durante un partido de Reserva a los 59 minutos.

pic.twitter.com/ccoFTCJohr — ABC Deportes (@ABCDeportes) October 25, 2025

El tanto demuestra la confianza que está ganando el futbolista oriundo de Yguazú, Departamento de Alto Paraná, en su incursión en el fútbol inglés, al que llegó en el presente semestre. El joven lateral, recientemente convocado por Gustavo Alfaro a la selección para la gira asiática, disputó 60 minutos con el Manchester United, momento en el que fue sustituido por el inglés Bendito Mantato, en el encuentro. Este triunfo coloca al equipo de Old Trafford en la cima de la tabla de posiciones del torneo juvenil, con 21 puntos, tras siete rondas disputadas.