Diego León se adapta al Manchester: “Ganar experiencia acá es bueno para mí”

El joven defensor comparó el fútbol paraguayo con el inglés y destacó las marcadas diferencias. “Es muy diferente el tema con la pelota, acá no se juega tanto larga, siempre se sale jugando y la cancha es muy rápida, todos somos muy rápidos. En esas cosas hay muchísima diferencia. Todos se cuidan acá, comen bien, y después en los partidos se nota a cada uno cómo está. Cuando tienen la pelota, son inteligentes en esas cosas, son diferentes acá. El cuidado personal de cada uno, cómo comen muy bien cada uno, eso es, creo que desarrolla el potencial de cada uno”.

El oriundo de Yguazú del departamento de Alto Paraná detalló su estricta rutina en los Red Devils. “Normalmente uno se presenta acá a las 9:45 de la mañana. Yo trato de llegar a las 9:00, 9:10 máximo. Una vez que llego me voy con los doctores a ver si está todo bien, mi tobillo, mi rodilla y esas cosas. Luego voy a desayunar, me voy al gimnasio, luego paso a la cancha. Después de terminar el entrenamiento, paso otra vez por el gimnasio, después hago frío, hago sauna, todas esas cosas. Y luego voy a casa a me voy a descansar, meriendo, veo un poco mi serie y luego me voy otra vez al gimnasio”.

Consultado sobre su relación con los referentes del equipo, como Casemiro, Lisandro Martínez y Manuel Ugarte, el surgido en la cantera de Cerro Porteño comentó: “Sí, le caí muy bien a todos. Bueno... Hay que saber comportarse también con ellos porque ellos son grandes imágenes del fútbol. Y trato de escuchar lo que te dicen tener que hacer y esas cosas, por eso les caigo muy bien a ellos”.

El lateral también se refirió a lo que más le impactó de su nueva vida en Mánchester, haciendo hincapié en la disciplina. “La comida es lo fundamental acá, tenés que cuidarte mucho en tema de la comida, tomar mucha agua, hay que descansar muy bien. Lo que me sorprendió a mí, termina el entrenamiento y a cada uno le ve que se va a su casa y se ponen a entrenar más que en el complejo de Manchester United”.

En un momento emotivo, el defensor expresó lo que más extraña de su tierra. “Últimamente estoy extrañando mucho a mi familia, ahechaga’u chupe kuéra, extraño mucho a la comida, a mis amigos y a mi familia. Últimamente sí estoy sintiendo mucho eso”.

Finalmente, Diego León abordó su mayor aspiración: ser considerado por Gustavo Alfaro para disputar la Copa del Mundo con la Albirroja. “Bueno, creo que como todo paraguayo estoy soñando también con eso y ojalá que se me dé la oportunidad para jugar. Bueno, me estoy esforzando al máximo en lo personal para poder ser considerado y poder jugar en el Mundial”.

