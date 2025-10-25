Un partido para dejar atrás todos los males

El equipo bermellón llega reforzado tras su victoria frente al Sevilla (1-3), el segundo triunfo del curso, con seis de los últimos doce puntos sumados, lo que le ha permitido dejar atrás progresivamente las cuatro derrotas y dos empates con los que arrancó la competición y que le condenaron al fondo de la tabla.

El partido (14.00 horas) servirá también para el reencuentro de la afición con Jan Virgili tras su participación en el Mundial Sub-20. El joven atacante, que ya deslumbró en los quince minutos disputados ante el Atlético de Madrid y volvió a destacar en el Sánchez-Pizjuán, podría formar en el once junto al kosovar Vedat Muriqi en ataque.

Javi Llabrés apunta a repetir en el costado derecho, mientras que el punta japonés Takuma Asano, ya recuperado parcialmente, regresa a la convocatoria y podría disponer de minutos en el tramo final del partido.

No se esperan grandes novedades en el once de Jagoba Arrasate, que pretende aprovechar el impulso del pasado fin de semana para consolidar una dinámica positiva y recuperar el dinamismo y la valentía que caracterizan su propuesta de juego.

En defensa, una de las claves será el rendimiento de Antonio Raíllo y Martin Valjent, encargados de frenar a dos de las revelaciones del inicio de temporada, el camerunés Etta Eyong e Iván Romero, que entre los dos han aportado nueve tantos al Levante.

Ambos centrales deberán extremar la vigilancia para evitar sobresaltos en una zaga que solo ha mantenido su portería a cero en una ocasión esta temporada.

Después de perder en el Ciutat de Valencia por 0-3 ante el Rayo Vallecano, el cuadro que dirige Julián Calero busca sacudirse el disgusto, confiado en sus números como visitante, el quinto mejor de la categoría con dos victorias y un empate.

Uno de los aspectos que debe mejorar el Levante es el rendimiento defensivo. Con 17 goles recibidos, es el segundo más goleado de Primera y solo ha sido capaz de dejar su portería a cero en dos jornadas hasta el momento.

Calero cumple 55 años este domingo y ya ha admitido que la mejor forma de celebrarlo sería con un triunfo ante el equipo balear.

El técnico madrileño podría contar con toda la plantilla al viajar a Palma el centrocampista Carlos Álvarez, aquejado de un esguince de tobillo que sufrió ante el Rayo, si bien este sábado no ha dado lista de convocados.

Aunque no es del todo probable, si Carlos Álvarez entrase en el once, una de las novedades podría ser la vuelta de Pablo Martínez en detrimento de Brugué.

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samu Costa, Morlanes, Darder; Javi Llabrés, Muriqi, Virgili.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez, Arriaga, Vencedor, Brugué, Pablo Martínez, Iván Romero y Etta Eyong.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité madrileño).

Puestos: RCD Mallorca (17º, 8 puntos); Levante (16º, 8 puntos).

El dato: El Mallorca no gana dos partidos seguidos desde 2024.

. Arrasate: "Ganar delante de nuestra gente nos daría un impulso importante"

. Calero: "Somos una presa fácil para todo el mundo"

Altas: Takuma Asano (lesión), en el Mallorca.

Bajas: Toni Lato, Marash Kumbulla (lesión), Dani Rodríguez (decisión técnica) en los locales.