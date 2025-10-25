Xabi Alonso no responde a Lamine Yamal: "Lo importante es el verde"

"No voy a entrar yo, hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Para nosotros lo importante es el verde, lo que pase en el campo, de dónde venimos y lo que tenemos por delante en el partido, cómo queremos jugarlo. Es lo que más me preocupa y lo que hemos estado trabajando", manifestó.
Hasta en tres ocasiones fue preguntado Xabi Alonso en su comparecencia en la Ciudad Real Madrid por las declaraciones de Lamine Yamal y el técnico tolosarra optó por hablar únicamente de aspectos deportivos del clásico.
"Es un partido suficientemente importante, tiene muchos ingredientes para nosotros para poder jugar bien, disfrutarlo y eso es lo que más nos ilusiona y el mayor aliciente para mañana", manifestó.