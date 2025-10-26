0-3. Van de Ven aúpa al Tottenham a la tercera plaza

El neerlandés, que volvió a ser el capitán por la ausencia por lesión de Cristian 'Cuti' Romero, aprovechó un saque de esquina botado por Mohammed Kudus y una dejada de Rodrigo Betancur para conseguir el primer tanto en su cuenta tras zafarse de su defensor.

Seis minutos después, también tras un saque de esquina, Jake O'Brien puso el empate, pero el gol fue anulado por fuera de juego de Iliman Ndiaye y Jack Grealish, que en el momento del remate estaban haciendo una pantalla al portero.

Antes del descanso, el español Pedro Porro sacó un córner al área pequeña, donde de nuevo Van de Ven se adelantó a Jordan Pickford para aumentar la ventaja.

En la segunda parte, el Everton estuvo más activo en ataque y trató de recortar distancias, pero en el minuto 88 los visitantes sentenciaron el duelo con un gol de Pape Sar.

Los 'Spurs' se colocan terceros a cinco puntos del Arsenal, mientras que el Everton es decimocuarto con seis puntos por encima del descenso.