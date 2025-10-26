2-2. Santiago Castro hurga en la herida de la 'Fiore'

La 'Fiore' rascó en el último momento un empate salvador, aunque sigue sin conocer la victoria en campeonato doméstico italiano. Stefano Pioli, técnico 'Viola', está en el alambre y por eso se enfadó tanto en la última jugada del duelo, cuando Dodo, a puerta vacía, inexplicablemente falló el que hubiera sido el tanto de la remontada y del primer éxito en Serie A de la campaña.

Santiago Castro marcó el segundo tanto en su casillero con una medio volea imposible para el español David De Gea. El italiano Nicolo Cambiaghi, internacional italiano, puso el segundo en el minuto 52.

Lo tenía en su mano el combinado que dirige Vincenzo Italiano, todavía ingresado en el hospital por una neumonía que le fue diagnosticada hace cinco días, pero dos penaltis cambiaron por completo el duelo. El primero lo convirtió el islandés Albert Gudmundsson; el segundo, Moise Kean en el minuto 93, ya cuando el Bolonia estaba con 10 jugadores tras la expulsión del sueco Emil Holm.

El Bolonia, pese al empate, se queda quinto a cuatro puntos del liderato. La 'Fiore', que sumó su cuarto empate en ocho jornadas, sin todavía saborear un triunfo, sigue en puestos de descenso.

