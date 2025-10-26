El líder Palmeiras empata en casa y pierde la oportunidad de distanciarse

El conjunto paulista conserva la primera posición con 62 puntos, pero solo uno más que Flamengo, que se mantuvo en el segundo puesto tras la derrota que sufrió la víspera con Fortaleza.

Una victoria en casa le hubiera permitido al líder sacarle tres puntos de ventaja a su principal rival por el título.

Palmeiras tuvo dificultades para controlar el balón y atacar en un encuentro plagado de faltas y que destacó por las agresiones y la creciente tensión de los jugadores a lo largo del partido por las decisiones del juez.

El entusiasmo le llegó solo al final del encuentro, pero entre la barrera del Cruzeiro, la agilidad de Cassio y la mala puntería, los paulistas no consiguieron marcar.

Jugando en casa y con la mitad de los titulares habituales, entre ellos Vitor Roque y el argentino José Manuel 'Flaco' López, los aficionados contaban con una victoria que dejara atrás el sinsabor que dejó la semana pasada la goleada por 3-0 del Liga de Quito en el partido de ida por semifinales de la Copa Libertadores.

Pero la dupla estrella del Palmeiras no logró encajar como en otras oportunidades y ambos jugadores desperdiciaron los intentos de atinar al arco por falta de definición, sobre todo en el primer tiempo.

Una de las jugadas más claras del conjunto paulista fue un cabezazo del Flaco López, pero el argentino terminó mandando el balón por encima de la red.

La dupla salió de la cancha en el minuto 62, poco antes de que fuera expulsado Fabrício Bruno por derribar a Allan, tras liderar un un aguerrido contraataque hasta la entrada del área, que de no ser por el zaguero del Cruzeiro, posiblemente habría terminado en gol.

Pese a quedar con solo diez jugadores, el conjunto de Belo Horizonte logró resistir los 20 minutos finales y terminar con un empate sin goles que fue recibido como un triunfo.

Cruzeiro jugó mejor y tuvo una clara estrategia ofensiva liderada por Matheus Pereira y Keny Arroyo.

El delantero colombiano, incluso, alcanzó a asustar en dos oportunidades a Carlos Miguel: en el primer tiempo con un tiro libre que el portero del Palmeiras consiguió atajar y en el segundo tras una jugada iniciada por William.

En otro partido de la jornada, Botafogo empató 2-2 con Santos, con doblete del argentino Joaquín Correa, que abrió el marcador a los 22 segundos del partido y renovó la marca del gol más rápido de la actual temporada, que había conseguido la víspera el volante ecuatoriano Alan Escarpa con el tanto con el gol que Atlético Mineiro se impuso al Ceará.

El también argentino Álvaro Barreal logró en el segundo tiempo el empate para Santos, equipo que ya había descontado en el inicial para el actual campeón de la Liga, con Souza.

En Porto Alegre, Gremio venció por 3-1 a Juventude con triplete de Carlos Vinicius, y en Bragança paulista Vasco da Gama continuó en racha ganadora al golear por 0-3 en su visita a Bragantino, con un doblete del argentino Pablo Vegetti.