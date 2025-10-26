El Racing de Santander abre una pequeña brecha al frente de la tabla

Un triunfo en el que volvió a jugar un papel fundamental el delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo que inició con una gran jugada individual la remontada del conjunto cántabro, en un encuentro que se había complicado para los de José Alberto López con el tanto inicial del Mirandés.

Pero nada parece poder frenar en estos momentos ni al Racing de Santander, ni mucho menos a Jeremy, que contabilizó su cuarta diana en los cuatro últimos encuentros.

Tras recibir un balón en la banda derecha, el internacional ecuatoriano sub 20 dibujó a los cuarenta y cuatro minutos una diagonal hacia el interior del área que el atacante del equipo santanderino culminó con un potente y preciso zurdazo.

Un gol que supuso el empate para un Racing de Santander que dio definitivamente la vuelta al marcador en la segunda mitad con los tantos de Peio Canales y Asier Villalibre, que estableció en el setenta y dos el 1-3 final.

Victoria que no pudieron emular ni Las Palmas, que arrancó la jornada en segunda posición, ni el Cádiz, tercero, tras ser incapaces de pasar del empate en su visita a los campos del Huesca (1-1) y del Granada (0-0), respectivamente.

Una igualada que en el caso del conjunto canario llevó la firma del serbio Milos Lukovic, que estableció a los setenta y nueve minutos el definitivo 1-1 tras culminar, como no, un pase Ale García, el mejor socio del balcánico en este inicio de temporada, con un preciso derechazo.

Quien no pudo marcar en su visita al Nuevo Los Cármenes fue el Cádiz, que sólo fue capaz de generar peligro por medio de Javier Ontiveros, el jugador mas talentoso del equipo amarillo, que envió el balón al larguero en un saque de falta a los treinta y siete minutos.

Una falta de pegada que los gaditanos compensan con una solidez defensiva que ha convertido a los de Gaizka Garitano en uno de los equipos menos goleados de la categoría.

Toda una muralla que no impidió, sin embargo, que el Cádiz se viese relegado a la cuarta posición superado por un Almería, que se aupó al tercer puesto, tras sumar su cuarta victoria en los seis últimos partidos.

Una racha que no impidió a los andaluces sufrir lo indecible para doblegar este domingo por 1-0 al Castellón con un gol defensa neerlandés Daijiro Chirino, exjugador del conjunto 'orellut', a los catorce minutos de la segunda mitad.

Por detrás, del conjunto 'indálico' se situó el Burgos, que escaló hasta la quinta posición, tras cerrar una sensacional semana en el que el conjunto castellano sumó dos victorias, tras imponerse el lunes por 1-3 al Cádiz y doblegar el sábado por 1-0 a la Real Sociedad B con un gol de penalti de David González a seis minutos para la conclusión.

Puestos de promoción de ascenso, de los que se cayó el Deportivo de La Coruña, tras empatar este domingo en casa 1-1 con un Valladolid, que pareció destinado a alzarse con la victoria en Riazor tras adelantarse en el marcador con un gol de penalti de Juanmi Latasa en la primera parte.

Pero la expulsión del brasileño Marcos André, que vio la tarjeta roja a los cinco minutos de la segunda parte, acabó condenando a los del uruguayo Guillermo Almada, que se vieron privados del triunfo (1-1) con un gol de penalti de Yeremay a los 98 minutos.

Una igualada que permitió situarse en los puestos de promoción de ascenso al Sporting de Gijón, sexto, que sólo conoce la victoria desde la llegada al banquillo de Borja Jiménez, que parece dispuesto a repetir con el conjunto asturiano el ascenso que ya logró hace dos cursos con el Leganés.

El preparador abulense parece haber devuelto la confianza a los jugadores rojiblancos, que parecen otros radicalmente distintos, empezando por el delantero colombiano Juan Otero, que tras no anotar ni un solo gol en las nueve primeras jornadas del campeonato, suma tres en la dos últimas fechas.

Precisamente el atacante 'cafetero', que acabó el encuentro lesionado, fue el encargado de firmar este domingo el gol de la victoria (1-0) del equipo asturiano sobre el Zaragoza tras cabecear a las redes un saque de esquina.

Ventaja que el Sporting de Gijón logró defender hasta el final pese a jugar toda la segunda parte con un jugador menos, tras la expulsión del belga Jonathan Dubasin, que vio la tarjeta roja directa en la prolongación del primer tiempo.

Superioridad numérica que no pudo aprovechar un Zaragoza, al que de nada le valió la presencia de un nuevo entrenador, ya que el estreno de Rubén Sellés se saldó con el mismos resultado que los últimos encuentros de sus predecesores, Emilo Larraz y Gabi Fernández: con una derrota.

La cuarta consecutiva del conjunto aragonés, que cierra la clasificación con tan sólo 6 puntos, una dramática situación que contrasta con la del recién ascendido Ceuta, que mira de cerca los puestos de promoción de ascenso, tras encadenar su octava jornada consecutiva sin perder al derrotar el sábado por 0-1 a la Cultural Leonesa.