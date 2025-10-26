Fonseca alarga el maleficio de Davidovich en las finales

El brasileño se impuso por 6-3 y 6-4 y se erigió en el segundo campeón más joven en la historia del torneo después del estadounidense Jim Courier, de 19 años, en 1989. El primer brasileño en ganar un título superior a la categoría 250 desde Gustavo Kuerten en el Masters 1000 de Cincinnati de 2001 mostró su mayor aplomo desde el principio. Entró mejor en la final y se adentró, por primera vez en su carrera, entre los 30 mejores del mundo.

Davidovich, que cayó en una hora y 25 minutos, perdió su saque en el primer juego y en el quinto aunque había roto en el cuarto. Eso impuso un desequilibrio de 4-2 que le dio el set. En el segundo, cedió el saque en el primer juego de nuevo y ya fue con viento de cola y el partido a favor.

Fonseca, que logró su segundo título y el de más relevancia que une al de Buenos Aires meses atrás, erigido en el tercer campeónmás joven del ATP 500 desde que se instauró en el 2009, agrandó la frustración de Davidovich que perdió su quinta final.

Sigue sin título el español que en su anterior duelo contra Fonseca, en el Masters 1000 de Cincinnati, tuvo que retirarse por lesión cuando tenía el choque encarrilado.

El maleficio del malagueño arrancó en el 2022, cuando fue finalista del Masters 1000 de Montecarlo, superado por Stefanos Tsitsipas. Y este año ha jugado las otras cuatro. Todas sin éxito. Algunas muy dolorosas como la de Delray Beach ante el serbio Miomir Kecmanovic ante el que tuvo dos bolas de partido. También en Washington frente al australiano Alex de Miñaur, con tres puntos de partido al resto. Incontestable, sin embargo, fue la final perdida en Acapulco, contra el checo Tomas Machac.

Ahora, también dejó escapar el título en Basilea superado por Fonseca que nunca le dio opción.